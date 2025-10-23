Inesperado giro: capturan a sobrino de periodista asesinada en Antioquia; tiene 17 años

El asesinato de la periodista María Victoria Correa y su hermana María Norelia dio un drástico giro en las últimas horas luego de que las autoridades detuvieran a un familiar señalado como el presunto autor intelectual del crimen.

El doble homicidio ocurrió el pasado 28 de marzo en un restaurante del sector de Pontevedra, en Envigado, Antioquia, cuando un sicario llegó al lugar y disparó en repetidas ocasiones contra las mujeres antes de huir en motocicleta junto a sus cómplices.

Tras dos meses de investigaciones, la Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas, Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali y Yuban Daniel Arena Gómez, alias el Mello. Los tres fueron condenados a más de 17 años de prisión por homicidio agravado y porte ilegal de armas, tras un preacuerdo en el que se comprometieron a revelar los detalles del crimen.

En sus declaraciones, los implicados confesaron cómo planearon y ejecutaron el ataque, pero lo más revelador fue la identidad de quien, según ellos, ordenó el asesinato: un menor de 17 años, sobrino de la periodista asesinada.

El joven fue aprehendido recientemente y será presentado ante un juez especializado en menores de edad para su imputación formal. De acuerdo con las primeras versiones, el móvil del crimen habría sido económico, pues el adolescente pretendía acceder a una herencia superior a los 3.000 millones de pesos.

El caso, que generó gran conmoción en Envigado, sigue bajo investigación mientras la Fiscalía busca esclarecer todos los detalles de una historia que mezcla familia, ambición y tragedia.