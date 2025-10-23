Investigan si subintendente de la Policía habría acosado sexualmente a una patrullera en un ascensor

En las últimas horas se conoció un grave hecho de violencia de género dentro de la Fuerza Pública. Por medio de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Nación informó que le abrió una investigación a un subintendente de la Policía que habría acosado a una compañera en un ascensor.

De acuerdo con los detalles compartidos por el Ministerio Público, tratarán de determinar si el uniformado, quien está adscrito al Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, sería responsable del caso ocurrido en instalaciones oficiales. Los hechos se habrían presentado hace mes y medio.

“La actuación disciplinaria busca esclarecer los sucesos ocurridos el 5 de septiembre de 2025 en contra de una auxiliar de policía, quien denunció tocamientos no consentidos por parte del suboficial mientras iban en un ascensor del Departamento de Policía del Tolima", advirtió la Procuraduría en su comunicado de prensa.

Entre tanto, el ente de control señaló que el caso quedó en manos de la Procuraduría Provincial de Ibagué, que tomó la decisión de practicar pruebas para determinar las responsabilidades del uniformado de la Policía y también velar por la protección de los derechos de la víctima. De hecho, se conoció que esta última sufrió afectaciones de orden emocional tras lo ocurrido.

“Finalmente, el Ministerio Público reiteró a la ciudadanía su compromiso con la protección efectiva de los derechos laborales en instituciones públicas, conforme a la Ley 2365 de 2024 y demás normativa sobre acoso laboral”, concluyó la Procuraduría a través de su comunicado de prensa.

¿Qué hacer si usted es víctima de acoso sexual en el trabajo?

Casos como el que reveló la Procuraduría no son, lamentablemente, poco frecuentes. Aunque denunciar este tipo de hechos puede ser un proceso difícil, existen canales legales y de apoyo a los que pueden acudir las víctimas.

Para empezar, se puede acudir a una instancia interna como como la oficina de Recursos Humanos o el Comité de Convivencia Laboral de la empresa, que están obligados a garantizar un proceso justo y confidencial.

Si no se confía en los canales internos o no se recibe una respuesta adecuada, la denuncia puede escalar al sistema judicial. Las víctimas pueden acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, donde se iniciará una investigación penal por el delito de acoso sexual.

Aquí es clave contar con todas las pruebas posibles, como capturas de pantalla, correos electrónicos, testimonios o grabaciones, para fortalecer el caso. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo ofrece una vía administrativa para sancionar a la empresa por no actuar ante el acoso.

En caso de que los hechos se den en una entidad pública, la denuncia también puede ser recibida por la Procuraduría.

Adicionalmente, organismos como la Personería de Bogotá o los consultorios jurídicos de universidades pueden ofrecer asesoría gratuita y confidencial para que la víctima no enfrente este proceso en soledad.