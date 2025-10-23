Noticias

Padre que pidió apoyo en la búsqueda de su hijo desaparecido en Brasil confirmó que fue hallado sin vida

Tras una semana desaparecido, Samuel Bonilla fue encontrado sin vida en Foz do Iguaçu, Brasil.

Por Nicole Castro

Un hombre identificado como Fabian Bonilla denunció la desaparición de su hijo, Samuel Bonilla en Brasil, esto mediante la red social TikTok. En el video pide ayuda para difundir la información y así lograr a su hijo, que lleva alrededor de 8 días extraviado, mientras hacía la petición, se encontraba bastante afectado y con casi lágrimas en sus ojos.

Tras viajar a Brasil junto a su esposa, reveló en su más reciente post que su hijo identificado como Iverth Samuel Bonilla Airias de 22 años, apareció sin vida y que su cuerpo se encontraba en la policía científica de Foz do Iguaçu. El colombiano agradeció a la ayuda que recibió por medio de la red social y prometió contar más detalles sobre el lamentable final de su hijo.

La noticia, Bonilla la dio a conocer por un video donde sale una camiseta detrás del hombre con la foto de Samuel y un letrero en letras grandes, con la palabra “Se busca”, el joven había desaparecido el lunes 13 de octubre, alrededor del medio día, esto al salir del barrio Vila C Nova, en el sector de Foz do Iguaçu.

Según uno de los avisos posteados por el padre, el joven no conocía bien la ciudad y dejo su celular y algunos documentos en el lugar donde se hospedaba. Posteriormente, su esposa fue la primera en viajar a Brasil y luego pudo llegar a él, por medio de la red social estuvieron pidiendo ayuda monetaria para su movilidad, con el fin de buscar a Samuel.

Después de dos días, los padres del joven informaron el hallazgo de su cuerpo hace solo dos horas, en los comentarios los usuarios de la red social lamentaron el hecho y le dieron los mejores deseos a la pareja de padres colombianos.

