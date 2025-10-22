Padre pide ayuda mediante TikTok para encontrar a su hijo desaparecido en Brasil

Un hombre identificado como Fabian Bonilla denunció la desaparición de su hijo, Samuel Bonilla en Brasil, esto mediante la red social TikTok. En el video pide ayuda para difundir la información y así lograr a su hijo, que lleva alrededor de 8 días extraviado, mientras hacía la petición, se encontraba bastante afectado y con casi lagrimas en sus ojos.

En el primer video, sale una camiseta detrás del hombre con la foto de Samuel y un letrero en letras grandes, con la palabra “Se busca”. El joven identificado como Iverth Samuel Bonilla Airias de 22 años, desapareció el lunes 13 de octubre, alrededor del medio día, esto al salir del barrio Vila C Nova, en el sector de Foz do Iguaçu.

Según uno de los avisos posteados por el padre, el joven no conocía bien la ciudad y dejo su celular y algunos documentos en el lugar donde se hospedaba. El hombre informó en primer momento que su esposa ya se encontraba en Brasil y en el video más reciente dio a conocer que ya están ambos allá y continúan con la búsqueda de su hijo. También pudieron ayuda monetaria para lograr encontrar un transporte y moverse por el territorio mencionado.

El primer video cuenta con 4 millones de visualizaciones y los usuarios de TikTok han empezado a comentar en portugués, esto con el fin de que este empiece a llegar a los usuarios de Brasil. Se espera que en las próximas horas la pareja de colombianos logre encontrar a su hijo Samuel y que lo sigan compartiendo por medio de la plataforma, mientras que miles de usuarios expresan su solidaridad.