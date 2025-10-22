Mesera en Valledupar se puso de coqueta y recibió golpiza por la mujer de un cliente

Por medio de redes sociales ha estado rondando un viral video de una pelea entre dos mujeres, esto al parecer por un hombre involucrado. Los hechos se habrían dado en un restaurante de Valledupar, mientras una de las meseras atendía con normalidad, una mujer con cabello crespo y atuendo de color negro que se mostró como cliente, la atacó.

En el video se puede observar como espera que la mesera se acerque a su mesa para ponerse de pie con su celular en la mano, mostrarle algo en él y posteriormente agarrarla por el cabello, desatando un pelea entre ambas por fuera del recinto. El personal del restaurante y otras personas trataron de separarlas, pero la mujer que inició la riña no paraba de golpear a la mesera en el piso.

El clip donde la toma del cabello fue publicado en TikTok con la viral canción ‘Directo al Cora’ de Diego Daza, por lo que ya cuenta con 139.2 millones de reproducciones y 15 millones de likes. A pesar de que no se han esclarecido porque la clienta atacó a la otra mujer, en los comentarios se han empezado es especular cosas, una de ellas que la mesera estaría coqueteando con el novio de la clienta.

Esta hipotesis se dio al publicarse el video con el audio original, pues la mujer con cabello crespo al mostrarle el teléfono le alcanza a decir algo a la mesera, quien no responde y proceden a los golpes.

Al parecer lo que sucedió es que la mesera aprovechó que el novio de la cliente pagó por la plataforma Nequi, sacó su número y le escribió, pero no contaba con que el chico se fuera al baño y dejara su celular en la mesa. Al instante la novia ve el mensaje que supuestamente decía “soy la de la limonada”, se para a confrontarla repitiendo lo que dice el mensaje y la mesera se queda en silencio e inician los golpes.