Nadie la ayudó: Las señales que Yusvely Marianny dio en Instagram antes de lanzarse del puente

Yusvely Marianny: Las señales que la venezolana dio en Instagram antes de lanzarse del puente

Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, joven venezolana de 20 años que residía en Puebla, compartió en sus redes sociales varios mensajes que reflejaban un profundo malestar emocional en los meses previos a su fallecimiento.

Entre agosto y octubre, la joven publicó en su cuenta de Instagram frases y reflexiones que mostraban síntomas claros de depresión y desesperanza, lo que la llevó a lanzarse de un puente.

Yusvely Marianny publicó inquietantes mensajes antes de quitarse la vida

En uno de sus mensajes escribió: “Siempre me quedo en la orilla por el miedo a ahogarme”, una expresión que deja entrever su lucha constante con el miedo y la inseguridad; en otra publicación compartió: “Lo único que debemos temer es al miedo mismo”, y también reflexionó: “No te confundas, el arte no es un hobby, es la forma de entender el desorden de nuestra cabeza”.

Estas frases, difundidas entre el 6 de agosto y el 22 de octubre, revelan el estado de vulnerabilidad emocional que atravesaba Yusvely Marianny Núñez Rodríguez.

En su último mensaje publicado en Instagram, Yusvely escribió sobre sus sentimientos de frustración, ansiedad y decepción personal.“Yo muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me terminé convenciendo de que no”, expresó.

También habló del miedo a fracasar y de cómo ese temor la había paralizado: “Por miedo a fracasar nunca me animé a hacer nada con mi vida y cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación”.

En otra reflexión, compartió: “La mayoría de mi vida nunca me sentí realmente querida, nunca tuve muchos amigos, tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami”.

Finalmente, dejó un mensaje esperanzador dirigido a quien pudiera necesitarlo: “Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo”.

La salud mental y la urgencia de atender las señales de quienes expresan angustia en redes sociales, como lo hizo la venezolana Yusvely Marianny pueden salvar vidas, por ello es importante escuchar, acompañar y ofrecer ayuda si detectas estas señales.