Nueva modalidad de robo en Bogotá: servicios de motos por aplicación estarían intoxicando pasajeros

La inseguridad en los servicios de transporte por aplicación en Bogotá toma un giro preocupante. Una joven denunció haber sido víctima de una nueva modalidad de robo mientras utilizaba un casco proporcionado por un conductor de moto, lo que evidencia riesgos adicionales para los pasajeros, especialmente para las mujeres, en un contexto donde la violencia de género presenta cifras preocupantes.

El incidente ocurrió el pasado 17 de octubre en la zona T de la capital. La víctima, quien acababa de finalizar su jornada laboral alrededor de las 11:30 p.m., decidió solicitar un servicio de moto ante la dificultad para desplazarse debido a la lluvia. A pesar de que el conductor contaba con una calificación baja y un historial de más de 1.600 viajes, aceptó el servicio.

Síntomas de intoxicación durante el trayecto

Según relató la joven a Noticias RCN:

“Cuando puse el casco sentí un olor muy fuerte, como a alcohol o algo químico. Pensé que estaba mojado, pero el olor era tan penetrante que me empezó a marear.”

Minutos después de iniciar el recorrido, la pasajera comenzó a experimentar debilidad y hormigueo en las manos. La situación la llevó a pedir al conductor que detuviera la moto, momento que aprovechó para bajarse y buscar ayuda:

“Le pedí al conductor que se detuviera para acomodar el casco. Apenas frenó, me tiré de la moto y corrí hacia una pareja que estaba cerca”, explicó.

Posteriormente, la víctima recibió atención médica, donde se confirmaron signos de intoxicación por inhalación de una sustancia no identificada, aunque los análisis no detectaron drogas comunes. Tras varias horas en observación, fue dada de alta, aunque todavía presenta dolor de cabeza y somnolencia.

Recomendaciones y contexto de seguridad

La joven decidió hacer pública su experiencia como advertencia a otros pasajeros:

“Si el casco huele raro, no se lo pongan. Es mejor perder el viaje que arriesgar la vida”.

Este caso es el primero reportado oficialmente por la Policía Metropolitana de Bogotá, pese a que en redes sociales circulan historias similares.

Aunque el hurto a personas ha disminuido en Bogotá, con una caída del 13 % durante el primer semestre de 2025, los indicadores de violencia de género muestran un aumento constante. Según ‘Bogotá Cómo Vamos’, durante 2024, el 70 % de los delitos sexuales afectaron a mujeres, lo que refleja la vulnerabilidad de este grupo en entornos urbanos y de transporte.