Lamentable: hallan sin vida a Angie Tovar, la estudiante de la U. Nacional de Medellín que estaba desaparecida

En la mañana de este miércoles 22 de octubre, la Universidad Nacional sede Medellín, informó a través de un comunicado de prensa, que la estudiante de de último semestre de Ingeniería Administrativa, Angie Pahola Tovar, fue encontrada sin vida, luego de estar desaparecida desde el pasado 27 de agosto.

Todo parece indicar que la joven estudiante había sido secuestrada por las disidencias de las Farc entre la vía Popayán y Piendamó, luego de que estructuras armadas incursionaran y raptaran también el camión que iba para la ciudad de Medellín.

Comunicado de la Universidad Nacional sede Medellín

Con profundo dolor la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, lamenta la pérdida de Angie Pahola Tovar Calpa, estudiante de último semestre del programa de Ingeniería Administrativa de la facultad de Minas. Su ausencia deja un vacío inmenso y enluta a toda la comunidad universitaria.

La partida de Angie Pahola nos duele profundamente y nos recuerda la urgencia de construir un país de paz, donde las juventudes puedan vivir y desarrollarse sin miedo.

Desde la la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, exhortamos a las autoridades competentes a adelantar con celeridad las investigaciones que permitan establecer las circunstancias de su muerte y garantizar a su familia el acceso a la verdad y la justicia, como parte esencial del respeto por la vida y la dignidad humana.

Invitamos a la comunidad universitaria a participar en un homenaje por la memoria de Angie Pahola, que se realizará el viernes 24 de octubre a las 12:00 m, en las escalatinas del bloque 24 del campus El Volador.