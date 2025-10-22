¿Dónde quedó la cultura? Mujeres protagonizaron mechonoeada en el Metro de Medellín

El Metro de Medellín es noticia en los últimos días por la alerta de socavación que se emitió debido a un profundo hueco que se formó bajo uno de los rieles pertenecientes a la Linea A de este medio de transporte, algo que tiene sin funcionamiento a varias estaciones. A esto se le suma algunos roces que han tenido usuarios, uno de ellos el de dos mujeres que se hizo viral debido a que este sistema se caracteriza por la cultura de quienes lo usan.

Varios usuarios de TikToK, dentro de ellas ‘@kellybarrera081′, subieron a esta web un video en el que se ve a dos mujeres agarrarse del cabello por algunas inconformidades, clip que rápidamente sobrepasó las 800.000 reproducciones, generando una gran conversación en la plataforma china.

“A mí me robaron la conca del almuerzo. ¿Dónde quedó la cultura metro?“, ”Pensé que en Medellín solo había gente perfecta", “Mi educación no me daría para coger a una señora del pelo”, “Fijo no son de Medellín”, “La gente ya no controla las emociones”, “Que falta de empatía”, y “La gente solo le interesa el chisme y no hace nada”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué ha dicho el Metro de Medellín sobre el daño?

Este cráter bajo los rieles ubicado entre las estaciones Poblado y Aguacatala, en cercanías al puente de la 4 sur, tiene totalmente colapsado el tráfico de la capital de Antioquia. Al respecto, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde dio a conocer que se tomó la decisión de intervenir este punto para proteger a los usuarios, algo que llevó a la suspensión del servicio entre las estaciones poblado e Itagüí, por lo que los trenes solo llegarán hasta la estación Poblado.

Adicionalmente, Elejalde dio a conocer que se dispondrá de drones, topografía especializada y radares para establecer las razones del daño, que se cree está relacionado con las fuertes lluvias que azotan a la capital de Antioquia.

“Estamos operando desde la estación Niquia hasta la estación Poblado de forma normal. Allí, a través de autorizaciones del Área Metropolitana, podrá haber entonces rutas integradas para continuar el viaje hacia el sur. Igualmente, en el sur también tenemos trenes que podrán circular entre la estación La Estrella y alternadamente hasta la estación Aguacatala”, indicó el gerente, quien aseguró que las personas que opten por hacer este tipo de recorridos no se les afectará en la tarifa del pasaje.



