Grave daño en los rieles de la Línea A del Metro de Medellín tiene sin operación varias estaciones

El Metro de Medellín reportó un grave daño en la Línea A, por lo que varias estaciones quedaron fuera de servicio. Según reportó la empresa, en un procedimiento de rutina equipos de la empresa identificaron una alerta de socavación en el tramo entre las estaciones Poblado y Aguacatala, en cercanías del Puente de la 4 Sur, en la vía más al occidente que está más cerca del río.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó que se tomó la decisión de intervenir este punto proteger a los usuarios.

“Debimos suspender el servicio entre las estaciones Poblado e Itagüí. De tal suerte que los trenes solo estarán llegando hasta la estación Poblado, mientras avanzamos con las labores de inspección detallada del sitio de la socavación, la cual muy posiblemente se ha presentado debido a las fuertes lluvias de la noche de ayer, es un punto en donde hemos identificado que falta material debajo de los rieles y debemos avanzar con las evaluaciones para lo cual nos están apoyando todas las entidades del distrito", explicó el gerente.

Anunció que contarán con el acompañamiento de del Área Metropolitana como de la Secretaría de Infraestructura Física del Distrito, que dispondrán de la tecnología, con drones, con topografía especial especializada y radares, para establecer el daño.

“Hemos logrado suspender el servicio oportunamente con una inspección que se hace todas las noches de estos sitios críticos. Nuestro Metro en los últimos 5 años ha venido atendiendo puntos críticos. Este no estaba identificado previamente, surgió debido a las lluvias de la noche anterior", agregó el gerente.

Asimismo, indicó que hemos invertido en los últimos 5 años más de 28.000 millones de pesos y que tanto la Universidad Nacional como el Área Metropolitana se han identificado más de 89 puntos críticos.

¿Cómo está operando el Metro de Medellín por el daño?

“Estamos operando desde la estación Niquia hasta la estación Poblado de forma normal. Allí a través de autorizaciones de la Área Metropolitana, podrá haber entonces rutas integradas para continuar el viaje hacia el sur. Igualmente, en el sur también tenemos trenes que podrán circular entre la estación La Estrella y alternadamente hasta la estación Aguacatala", indicó el gerente.

Importante hacerle seguimiento a las redes sociales del Metro de Medellín para conocer cómo se adelantan las conexiones. “Lo importante es que es con una misma tarifa, la tarifa no debe tener afectaciones”, puntualizó.