Caos en el transporte en Medellín por daño en el Metro; así avanza la reparación de la Línea A

Daño Línea A del Metro de Medellín por socavación octubre 2025

Desde este lunes, 20 de octubre, se evidenció la socavación en un punto crítico de la Línea A del Metro de Medellín, que generó el cierre de la operación de tres estaciones mientras se logra ejecutar la reparación. Es por esto que el Metro solo está funcionando entre las estaciones de Niquia hasta Poblado y de La Estrella hasta Aguacatala.

Inicialmente la empresa indicó que los arreglos se podrían tardar hasta 8 días, por lo que se habilitaron buses que permitan movilizar a los pasajeros entre las estaciones que quedan desconectadas.

Así avanzan los arreglos en la Línea A del Metro de Medellín

PUBLIMETRO COLOMBIA hizo un recorrido por las estaciones afectadas por el daño y evidenció los arreglos que se adelantan y los efectos en las personas que deben salir en búsqueda de un espacio en los buses para poder llegar a sus destinos.

La empresa se pronunció y explicó que las condiciones climáticas de este martes 21 de octubre han permitido avanzar de forma positiva en las labores de estabilización del terreno afectado en la vía férrea del Metro de Medellín.

“Tenemos desde el día de ayer dos retroexcavadoras con una locomotora y 20 toneladas de material dispuestas en el sitio. Un equipo de 60 personas ha venido trabajando. Durante el día se incorporaron además dos retroexcavadoras adicionales, una retroexcavadora al lado oriental del río, trabajos coordinados con el Área metropolitana del Valle de Aburrá y otra retroexcavadora al lado de la vía férrea”, explicó Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín.

Para facilitar el ingreso de maquinaria pesada, fue necesario cortar los rieles de la vía férrea en el punto afectado. Una de las acciones más relevantes ha sido la instalación de geobolsas rellenas de roca triturada dentro del río Medellín, cada una con un peso aproximado de una tonelada.

“Avanzaremos con el ingreso a la socavación de material especial, un material de bolsacretos para poder ingresar debajo de los sitios de la socavación y poder allí tener una estabilización del terreno”, agregó.

Como medida de contingencia, se ha reforzado la flota de buses padrones (Metroplús), que prestan servicio gratuito entre las estaciones Aguacatala y Poblado. Estos vehículos transitan por la Avenida Las Vegas con dos paradas estratégicas: una en la glorieta de Las Vegas, a un costado del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y otra en la glorieta de La Aguacatala con Las Vegas.

La frecuencia estimada es de 6 minutos, sujeta a las condiciones del tráfico. Adicional, habilitamos una ruta caminera segura entre las estaciones Poblado y Aguacatala por la calzada occidental de la vía Regional, acompaña la Policía Nacional y vigilancia Privada para aquellos usuarios que decidan caminar pasando por EAFIT, el INEM y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, brindando así más opciones para los usuarios.