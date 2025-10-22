Donald Trump afirma que EE. UU. “sabe dónde está Petro” en medio de tensiones por Venezuela

Un nuevo reportaje del medio estadounidense Axios ha generado gran controversia al revelar declaraciones de funcionarios del expresidente Donald Trump que involucran directamente al mandatario colombiano, Gustavo Petro, en el contexto de las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y los rumores de una posible invasión a Venezuela.

De acuerdo con Axios, fuentes cercanas a la administración Trump aseguraron que “Estados Unidos sabe dónde está Petro, dónde se aloja y adónde va”, en una conversación relacionada con la expansión de las estrategias antinarcóticos en la región. La afirmación se dio en el marco de las recientes ofensivas militares contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe, operaciones que ya han dejado 32 muertos.

El medio norteamericano cita a un funcionario de alto nivel que habría explicado que la ofensiva no se limita a acciones navales, sino que involucra a la CIA y otras agencias de inteligencia con presencia activa en el área. “No se trata solo de la CIA, sino de todas nuestras capacidades de inteligencia”, añadió la fuente, sugiriendo un monitoreo regional que incluye a gobiernos como el de Colombia.

Estas declaraciones se producen en un momento de tensiones diplomáticas entre Washington y Bogotá, luego de que el presidente Petro cuestionara públicamente las políticas antidrogas de Estados Unidos y la vigencia de la llamada “guerra contra las drogas”. La mención directa del mandatario colombiano en los reportes sobre inteligencia estadounidense ha sido interpretada como un mensaje político y de advertencia.

Analistas internacionales señalan que el énfasis de Trump en la vigilancia regional busca enviar una señal de presión a los gobiernos de izquierda en América Latina, especialmente a los aliados de Nicolás Maduro. “La frase sobre Petro no es casual. Refleja la intención de mostrar que Estados Unidos observa de cerca los movimientos de los gobiernos que no comparten su línea geopolítica”, explicó el politólogo venezolano Andrés Serpa.

Mientras tanto, el gobierno colombiano no se ha pronunciado oficialmente sobre las revelaciones de Axios. Sin embargo, fuentes diplomáticas en Washington señalaron que cualquier acción de inteligencia sobre mandatarios extranjeros podría ser interpretada como una violación de la soberanía nacional.

El informe también detalla que Trump ha ordenado nuevos despliegues de bombarderos y buques en el Caribe como parte de la “segunda fase” de la operación contra el narcotráfico, lo que aumenta los temores de una escalada militar en la región. Desde Caracas, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López calificó las maniobras como un intento de “provocar un conflicto” bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

Con esta nueva filtración, la relación entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos entra en un punto de tensión diplomática inédito. Las palabras atribuidas a Trump sobre Gustavo Petro podrían marcar un nuevo capítulo en la política exterior regional, donde la inteligencia y la estrategia militar se cruzan con los intereses políticos de los gobiernos latinoamericanos.