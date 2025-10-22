Se hizo justicia: expulsan a la estudiante que emborrachó a una perrita en Chihuahua

A más de una semana de los hechos registrados en Ciudad Madera, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH) confirmó la expulsión definitiva de una estudiante involucrada en el video donde una perrita callejera fue obligada a beber cerveza.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Policías en Cartagena salvaron a ‘perrito’ callejero que estaba atrapado en el techo de una casa

El clip, que rápidamente se volvió viral, muestra a una joven sujetando el hocico del animal, una Husky en condición de calle, mientras le vierte la bebida alcohólica, ante las risas de quienes la acompañan. En la grabación se escucha a la mujer decir “deja le doy más, wey”, mientras un hombre graba la escena y ambos comparten el video con la frase: “Si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda, jaja”.

El material causó una ola de repudio en redes sociales, donde usuarios exigieron sanciones ejemplares y recordaron que en Chihuahua el maltrato animal es considerado un delito penal.

Tras la difusión de las imágenes, la UPNECH anunció que la estudiante, identificada por sus iniciales A.C.C.P., fue dada de baja de manera inmediata. La institución también aclaró que el hombre que aparece en el video no pertenece a su comunidad universitaria, por lo que cualquier proceso legal en su contra corresponderá a las autoridades.

Por su parte, el gobierno municipal de Madera condenó los hechos y reiteró que dar alcohol a un animal constituye maltrato y puede derivar en sanciones penales, que incluyen entre seis meses y dos años de prisión, además de una multa de hasta 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud ni el paradero de la perrita, mientras colectivos y ciudadanos piden que se haga justicia por el acto de crueldad.