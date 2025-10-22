Bernie Moreno arremete contra Gustavo Petro y descarta por ahora aranceles a Colombia

El senador republicano Bernie Moreno, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, lanzó este miércoles nuevas declaraciones contra el presidente Gustavo Petro, al tiempo que aseguró que “no va a haber aranceles” para Colombia, al menos por ahora. Las afirmaciones se dieron durante una entrevista con W Radio, en la que el político y empresario colombo-estadounidense abordó la relación bilateral entre Washington y Bogotá, la situación económica y el rumbo político de ambos países.

Moreno afirmó que su objetivo es fortalecer las industrias y mantener a Colombia como un aliado estratégico de Estados Unidos. “Los Estados Unidos quieren mucho a Colombia y todos entienden eso. Pero el problema no tiene que ver con los colombianos, sino con una persona que verdaderamente tiene un problema”, dijo en alusión al presidente Petro, sugiriendo que las tensiones diplomáticas actuales tienen un origen más político que estructural.

Según el senador, no existen planes inmediatos para imponer aranceles a Colombia, pese a las diferencias entre los gobiernos. “El plan, por ahora, es cambiar el verdadero problema, y obviamente tiene que ver con la elección del próximo año”, añadió, dejando entrever que las decisiones futuras dependerán del panorama político colombiano de 2026.

Durante la entrevista, Moreno también comparó al mandatario colombiano con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Afirmó que tanto Petro como Maduro “se escudan en el discurso bolivariano” para justificar sus gobiernos, pero —según él— se alejan del espíritu del Libertador Simón Bolívar. “A Petro, al igual que a Maduro, les encanta hablar de Simón Bolívar, pero la realidad es otra. El Libertador nunca tuvo miedo ni despertó lástima en nadie”, expresó.

El senador sostuvo que ambos mandatarios “buscan el poder para sí mismos y facilitan el narcotráfico”, una actividad que, según su visión, “ha dejado pobreza y corrupción en la región”. En esa línea, aseguró que su propósito político es “liberar a Venezuela” y que confía en que el pueblo colombiano “elegirá el próximo año a un presidente que refleje la grandeza de su país”.

Las declaraciones no son las primeras que lanza Moreno contra el jefe de Estado colombiano. En una entrevista previa con Fox News, el republicano acusó a Petro de haber llegado al poder con la ayuda de carteles de la droga y anunció que impulsará investigaciones al respecto. “Vamos a incluirlo a él, a su familia extendida y a sus cómplices en la lista OFAC, y vamos a designar a carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras”, afirmó en aquel momento.

Estas declaraciones se producen en medio de un momento complejo para las relaciones Colombia–Estados Unidos, marcadas por diferencias en temas como el narcotráfico, la política exterior y las tensiones ideológicas entre ambos gobiernos. Aun así, Moreno insistió en que Washington seguirá viendo a Colombia como un socio clave, aunque advirtió que el futuro dependerá, en gran parte, de los resultados de las próximas elecciones presidenciales.