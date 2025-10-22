Nuevas cámaras de fotodetección en la carrera 13: así funcionará el control al carril preferencial en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció la instalación de cámaras de fotodetección en el carril preferencial de la carrera 13, una de las vías más transitadas de Bogotá. Esta medida, enmarcada en la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la eficiencia del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), especialmente para los usuarios de los buses TransMiZonales.

Con la nueva tecnología de vigilancia, el Distrito pretende fortalecer el control sobre el uso del carril exclusivo, reducir las infracciones y garantizar una circulación más fluida en los corredores estratégicos de la ciudad. Según la SDM, las cámaras estarán activas las 24 horas, registrando en video y fotografía a los vehículos que incumplan las normas establecidas.

¿Qué no se puede hacer en el carril preferencial de la carrera 13?

El mal uso de este carril puede derivar en comparendos electrónicos, de acuerdo con las nuevas disposiciones. Las principales infracciones detectadas serán:

Invadir o bloquear el carril exclusivo.

Circular de manera continua por el carril preferencial sin justificación.

Realizar cargue y descargue de mercancías en horarios no permitidos (solo está autorizado entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m.).

Lo que sí está permitido

No todo uso del carril preferencial será sancionado. La Secretaría aclaró que se permiten algunas maniobras específicas:

Detención momentánea para ascenso y descenso de pasajeros , siempre que no sea en zonas de paraderos de TransMiZonales.

, siempre que no sea en zonas de paraderos de TransMiZonales. Giros a la derecha o ingreso y salida de predios ubicados sobre la carrera 13.

o ubicados sobre la carrera 13. Circulación de vehículos de emergencia, como ambulancias, bomberos o patrullas policiales.

Así operará el sistema de detección electrónica

El nuevo sistema funcionará con un proceso automatizado y transparente que incluye cuatro etapas:

Detección: las cámaras registran la posible infracción. Registro: el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) guarda clips y fotografías como evidencia. Validación: un agente de tránsito analiza cada caso y decide si procede el comparendo. Notificación: si la falta se confirma, el propietario del vehículo recibe la orden por correo certificado.

Marco legal y autoridad de control

El uso del carril preferencial fue establecido por la Resolución 70712 de 2024 de la SDM, que definió su destinación exclusiva para buses del SITP. Además, la Ley 2294 de 2024 (Plan Nacional de Desarrollo) otorga a las autoridades de tránsito la facultad de instalar sistemas automáticos de detección de infracciones, incluso a bordo de los vehículos de transporte público, sin requerir autorización adicional del Gobierno Nacional.

Con estas medidas, el Distrito reafirma su compromiso con una movilidad inteligente, segura y sostenible, mientras promueve una cultura ciudadana de respeto y convivencia en las vías de Bogotá.