Sin víctimas, pero con millonarias pérdidas: incendio arrasa locales en el mercado de Bazurto

El tradicional mercado de Bazurto, epicentro del comercio popular en Cartagena, se convirtió en escenario de caos y desesperación luego de que un voraz incendio consumiera varios locales. Las llamas, alimentadas por toneladas de material combustible —ropa, plásticos y exhibidores—, avanzaron rápidamente a pesar de la intervención del Cuerpo de Bomberos.

Según los reportes oficiales, cinco máquinas y dieciséis unidades bomberiles combaten el fuego desde horas de la mañana, intentando controlar los focos activos dentro del establecimiento. La magnitud del siniestro obligó a evacuar el área y habilitar un carril exclusivo de Transcaribe para desviar el tránsito y evitar que los vehículos fueran alcanzados por el humo.

Una batalla contra el fuego y el tiempo

Mientras las llamas ganaban terreno, las escenas en los pasillos de Bazurto reflejaban angustia y solidaridad. Decenas de comerciantes intentaban rescatar su mercancía entre el humo espeso, arrastrando cajas y bolsas en un intento por evitar la ruina total. Algunos lloraban al ver cómo el esfuerzo de años se consumía en minutos.

Un bombero tuvo que ser retirado del lugar tras sufrir síntomas de asfixia por la inhalación del humo, aunque se encuentra fuera de peligro. La institución confirmó que no se han registrado víctimas ni heridos graves, un hecho que, en medio de la tragedia, representa la única buena noticia del día.

Pérdidas millonarias y dolor colectivo

El incendio deja un profundo impacto en la economía local. Decenas de familias que dependen del comercio informal y formal en Bazurto han perdido su sustento. Los daños materiales aún no se calculan con precisión, pero las autoridades estiman pérdidas millonarias.

Entre oraciones, lágrimas y gritos de auxilio, los comerciantes observan impotentes cómo el fuego consume una parte vital del mercado que por décadas ha sido símbolo de trabajo, esfuerzo y cultura cartagenera.

Autoridades en alerta

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) desplegó operativos para garantizar la movilidad y evitar que el humo afecte la visibilidad de los conductores. Las autoridades locales anunciaron una investigación para determinar las causas del incendio y evaluar la estructura de los establecimientos colindantes.

La emergencia ha despertado llamados de solidaridad desde distintos sectores de la ciudad, mientras el Distrito evalúa posibles ayudas para los afectados.



