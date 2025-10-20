“Muchos agradecerían que usted se hubiera dedicado a las matemáticas en lugar de a la política”: Daniel Coronell a Petro

El periodista Daniel Coronell entrevistó este lunes, 20 de octubre, al presidente Gustavo Petro, para abordar el tema de la crisis diplomática con Estados Unidos. Luego de hablar de varios temas, en medio de un cálculo sobre los aranceles y el 26 % de las exportaciones que salen para el país norteamericano tiene un 60 % sin aranceles.

En medio de los cálculos el periodista le lanzó una fuerte frase al mandatario luego de hacer un cálculo matemático durante entrevista.

Coronell y Petro haciendo cálculos matemáticos

El presidente se puso a hacer el cálculo “el 26 % por 60 %, debía dar, el 15 % más o menos, del total de nuestras exportaciones, más o menos. Aquí mentalmente hago el cálculo, casi 16. La cabeza me sirve para la matemática y rápida, por eso aburría a mis funcionarios y aburro en las reuniones a las 12 o 1 de la mañana porque ahí es que me encanta usar las matemáticas”.

En ese momento Coronell lo interrumpió y le dijo: “pero le da el 13,8 y no 16. El 60 % de 26. Yo también soy rápido con la matemática", a lo que el presidente le respondió, “pero tuvo más tiempo que yo”.

Sin embargo, el presidente volvió a hacer la cuenta y le arrojó el resultado de nuevo, que es 15,8.

“Ese no es el problema aquí. Yo era el primero en la case de matemáticas. Todo el tiempo saqué 5 y en la universidad y debí haberme dedicado a la matemática”, dijo el presidente, a lo que Coronell le respondió: “yo creo que muchos agradecerían que usted se hubiera dedicado a las matemáticas en lugar de a la política, presiente”.

Luego Petro le dijo: “en la matemática está la lucha de clases, dice un español por ahí. Ahora las guerras se hacen con matemáticas, te defiendes con matemáticas”.