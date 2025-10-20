Petro aseguró que la crisis en Venezuela es culpa de Trump y no de Maduro o de Chávez

El presidente Gustavo Petro entregó una polémica entrevista al periodista Daniel Coronell, en la que realizó varias declaraciones polémicas que han dejado bastante que desear. Una de las que más polémica generó fue en las que aseguró que Hugo Chávez y Nicolás Maduro no son los culpables de la crisis en Venezuela, aseguró que los responsables son Donald Trump y el petróleo.

En la polémica entrevista que dio el presidente Petro varias personas quedaron sorprendidas con las declaraciones que dio sobre la crisis venezolana, que ha llevado a millones de personas a abandonar el país y a probar suerte en otros países del mundo, siendo Colombia el más afectado por esta migración masiva.

Daniel Coronell le preguntó al presidente Petro sobre la crisis en Venezuela y sobre si Nicolás Maduro es el responsable de la crisis en el país vecino. La respuesta del presidente de Colombia dejó mucho que desear y dejó sus inclinaciones políticas bastante claras, limpiándole la cara a la dictadura de Venezuela.

“La crisis en Venezuela es culpa de Trump y del Petróleo, no de Maduro o de Chávez”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que la culpa de la crisis en Venezuela es de Donald Trump, del petróleo, del precio del petróleo y del narcotráfico, mientras que no es de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Aseguró que las acciones de Trump en su primer periodo presidencial fue lo que empujó a millones de personas a salir de Venezuela.

Sumado a esto, aseguró que el error de Chávez y de Maduro fue basar la financiación de los programas sociales con el petróleo, porque cuando se ‘cerró esa llave’ quedó en evidencia la fragilidad y volatilidad de las economías que se basan en los hidrocarburos.