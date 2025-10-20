Lo último: Trump confirmó que impondrá aranceles sobre Colombia y dijo que Petro tiene “problemas mentales”

A las puertas del famoso avión Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que le impondrá aranceles a Colombia tras el cruce de declaraciones que tuvo con el presidente Gustavo Petro en las redes sociales.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Estigmatiza a todo un país”: Defensora del Pueblo sobre señalamientos de Trump contra Petro).

Más temprano, el senador republicano Lindsey Graham había dado un adelanto de la decisión de Trump a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Tuve una muy buena conversación hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia, y me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”, aseguró Graham en X.

Pues bien, una periodista le preguntó a Trump por estas declaraciones y él advirtió que eran “correctas”. Además, indicó que este 20 de octubre haría el anuncio oficial de los nuevos aranceles.

Trump calificó a Petro de “lunático”

El mandatario estadounidense no solo se limitó a confirmar que impondrá aranceles sobre Colombia en las próximas horas, sino que también arremetió contra el presidente Gustavo Petro en sus declaraciones.

“Colombia está fuera de control. No tienen lucha contra las drogas; producen y refinan cocaína, destruyen familias. Estoy deteniendo toda la ayuda que les damos porque no tiene nada que ver con la lucha antidrogas. Ahora tienen el peor presidente que hayan tenido, un lunático con muchos problemas, problemas mentales”, aseguró Trump en sus declaraciones frente a varios medios de comunicación.

Aunque la Cancillería colombiana había publicado un comunicado de prensa rechazando las afirmaciones en las que Trump había calificado a Petro como un “líder del narcotráfico”, por lo pronto no se ha pronunciado sobre los nuevos aranceles.