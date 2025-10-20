Edil Sebastián Moreno del Nuevo Liberalismo sobrevive a intento de homicidio en Hayuelos, Fontibón

El edil Sebastián Moreno, representante del Nuevo Liberalismo en la localidad de Fontibón, denunció haber sido víctima de un intento de homicidio en el sector de Hayuelos, al occidente de Bogotá. El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando sujetos armados dispararon en su contra mientras se desplazaba por la zona.

PUBLICIDAD

Lea también: Delincuente se disfrazó de guarda de seguridad para subirse a un bus a robar: le propinó varias puñaladas a una de sus víctimas

Tres disparos y una herida en el hombro

Moreno relató en un video difundido en redes sociales que los atacantes realizaron tres disparos, uno de los cuales impactó su hombro derecho.

“Lamentablemente fui víctima de un intento de homicidio. Me atacaron con arma de fuego, hicieron tres tiros hacia mí y uno me impactó en el hombro derecho. Por fortuna no pasó a mayores ni afectó ningún órgano vital”, explicó el edil.

El dirigente político agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido y confirmó que se encuentra fuera de peligro, aunque deberá someterse a una cirugía programada para completar su recuperación.

“Estoy bien, me estoy recuperando y a la espera de una cirugía. Gracias a todos por sus buenos deseos y a quienes han estado pendientes”, señaló.

“No nos van a amedrentar”

A pesar del atentado, Sebastián Moreno aseguró que el ataque no lo detendrá en su trabajo político y social dentro de la localidad de Fontibón.

PUBLICIDAD

“A las personas que hicieron esto quiero decirles que no nos van a amedrentar. Vamos a seguir trabajando constante y fuerte por nuestra localidad”, afirmó.

El edil también rechazó de manera enfática la violencia contra líderes políticos y ciudadanos en la capital.

“Este tipo de actos delictivos no deberían pasar ni con ningún actor político ni con ningún ciudadano. Rechazamos completamente este tipo de hechos”, agregó.

Autoridades investigan el ataque en Hayuelos

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación adelantan investigaciones para esclarecer el atentado y dar con los responsables. El hecho ha generado preocupación entre los sectores políticos y comunitarios de Fontibón, que han expresado su respaldo al edil del Nuevo Liberalismo y exigido mayores garantías de seguridad para los representantes locales.

El ataque a Sebastián Moreno se suma a los recientes hechos de inseguridad en Bogotá, que han reavivado el debate sobre la protección de los líderes sociales y políticos en la ciudad.