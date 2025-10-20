“Siempre tuvimos presidentes arrodillados”: Petro sobre crisis con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro durante entrevista con el periodista Daniel Coronell habló de la crisis con Estados Unidos y cómo la enfrenta. Hizo varios señalamientos contra el presidente Donald Trump y su interés en el petróleo. Además, mencionó a Lula Da Silva, presidente de Brasil, como un mandatario mucho más radical que él.

Además, cuando Coronell aseguró que tiene menos problemas con Estados Unidos y lanzó la frase: “entonces, ¿cómo es que se habla con Estados Unidos, arrodillándose?“.

Petro aseguró que los anteriores presidentes “hacían caso” a Estados Unidos

El presidente aseguró que los demás presidentes progresistas no se han arrodillado, que le han hablado claro y que “Estados Unidos pensando en business les ha dado la prioridad. Con Colombia no porque como siempre tuvimos presidentes arrodillados, que hacían caso y siempre lo que hicimos fue hacer obediencia, como si fuera el derecho de ellos, entonces se acostumbraron mal".

Petro señaló que ha aprendido de diplomacia en sus viajes, “yo aprendo en mis viajes, que dicen que son muchos, pero no hay un viaje al que haya ido sin un propósito para Colombia y he hecho conocer a Colombia y por eso hay 7 millones de turistas que han llegado, que no me lo aceptan los gremios, pero eso es otro problema".

El mandatario aseguró desde el inicio que tendrá una reunión con John McNamara, actual Encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia, para tratar de resolver las tensiones diplomáticas actuales.

Ante la pregunta de si pensaba que Ecopetrol va muy bien, el presidente respondió diciendo directamente: “Ecopetrol se está quebrando por seguir amarrado al petróleo”.