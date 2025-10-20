Delincuente se disfrazó de guarda de seguridad para subirse a un bus a robar: le propinó varias puñaladas a una de sus víctimas

La inseguridad en Bogotá y los corredores viales que la conectan con los diferentes municipios aledaños sigue en aumento y cada día cientos de personas son víctimas de delincuentes que llegan al extremo de atacar a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias. La más reciente se presentó en un bus de servicio intermunicipal en la Autopista Sur, a la altura del puente de Bosa Estación, en donde un delincuente se disfrazó de guarda de seguridad para subirse al bus a robar.

PUBLICIDAD

Lea también: Centrales obreras contradicen a Petro por decreto que elimina aranceles a la industria textil

El crimen quedó registrado gracias a lo que grabó un conductor que iba detrás del bus en el que sucedieron los hechos y que gracias al trancón se pudo ver en detalle el modus operandi de este sujeto.

En el vídeo se ve como el hombre empuña un cuchillo largo, aparentemente de cocina, amenaza a todos los ocupantes del vehículo, obligándolos a que les entregue sus pertenencias como maletas, bolsos, celulares y billeteras.

Lo que llamó la atención del caso es que el sujeto, sin mediar palabra, en un punto ataca salvajemente a un pasajero del bus, propinándole por lo menos dos puñaladas.

Posteriormente, el sujeto continúa despojando de sus pertenencias a los demás ocupantes del bus e inclusive se enfrenta con una mujer, quien buscando proteger su vida le lanza su maleta para que no la apuñale.

El vídeo termina con el sujeto a punto de bajarse del bus, dejando en evidencia que, aparentemente, iba acompañado por otro hombre, que estaba custodiando la puerta del bus.

Ante este hecho violento la comunidad le solicita a las autoridades de Soacha y Bogotá trabajar de forma coordinada para enfrentar la criminalidad en esta zona de la ciudad y que este metraje sea utilizado para identificar a los delincuentes y que sean presentados ante las justicias.