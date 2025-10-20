Centrales obreras contradicen a Petro por decreto que elimina aranceles a la industria textil

Los trabajadores reunidos en la Confederación General del Trabajo CGT Democrática e Independiente, se pronunciaron para presentar sus observaciones sobre proyecto de decreto ordenado por el presidente Gustavo Petro al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para proceder a la eliminación del arancel a los hilos que se fabrican en Colombia.

Según la organización, esta decisión pondría en riesgo a más de 8000 empleos directos y formales, ya que serían sustituidos por las importaciones provenientes de Asia.

Rechazo del sector textil a eliminar aranceles porque favorecen a importaciones de Asia

En representación de los trabajadores afiliados a la organización sindical Sindelhato Fabricato, el presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, Jorge Iván Diez, se pronunció y aseguró que esta medida sería la destrucción del empleo en el país y la promoción del empleo en China, India y otros donde no hay protección laboral.

“Con esta decisión del Gobierno Nacional ellas verán cerradas las oportunidades de empleo formal en sus territorios”, explicó.

Indicaron que estos hilos extranjeros ingresan al país a precios bajos, “precios dumping por debajo incluso del costo de la materia prima (algodón), gracias a subsidios y ayudas internas en sus países de origen que distorsionan el mercado internacional. En promedio, un kilo de hilo importado de Asia registra un precio de USD $2,1, mientras el mismo hilo importado desde países como México, o Brasil cuesta aproximadamente USD $3,2 por kilo (35 % menos)”.

“A lo que hay que ponerle coto es a la evasión de aranceles e impuestos vía plataformas como Temu o Shein, lo que les ahorra alrededor de un 60 % en cargas tributarias”, agregó Diez Vélez. Además, explicó que el arancel a las confecciones (40%), que es el más alto de cualquier sector industrial en Colombia, implica que cuando la ropa ingresa por envíos menores sin pagar ese 40 % ni el IVA, el productor nacional quede en una posición de desventaja.

El presidente de la Confederación aseguró que “los confeccionistas que solicitan la eliminación del arancel son grandes importadores de hilos y telas y han sido responsables de la desaparición de esta cadena. Históricamente han importado todo tipo de productos desde Asia, con esquemas de tránsito en Panamá que han dificultado el control aduanero por parte de las autoridades colombianas”.