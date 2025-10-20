Como piñata a golpes cogieron a ladrón que estaba robando en un bus de Transmilenio

Una violenta escena se registró la noche del domingo en el sistema de transporte TransMilenio, cuando varios usuarios golpearon a un presunto ladrón que, según testigos, intentaba robar celulares bajo la modalidad de cosquilleo dentro de un bus articulado.

El hombre fue sorprendido por los pasajeros en medio del recorrido y, al intentar huir, terminó colgado de una de las ventanas del vehículo mientras era agredido a golpes y patadas. Algunos usuarios lo retenían por la chaqueta, impidiéndole escapar, mientras otros gritaban “por rata, por rata”, expresando su indignación ante los constantes robos en el sistema.

La escena, que fue grabada por varios pasajeros y difundida en redes sociales, mostraba al presunto delincuente colgando como una piñata, recibiendo golpes de manera reiterada. Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y detuvieron al hombre, trasladándolo a un CAI cercano para su respectiva judicialización.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma ante este tipo de situaciones y evitar ejercer justicia por mano propia, ya que dichas acciones pueden derivar en procesos judiciales por el delito de lesiones personales. Además, recordaron que ante cualquier hecho delictivo dentro del sistema, los usuarios deben comunicarse con la Línea 123 para recibir atención inmediata por parte de la Policía.

De acuerdo con cifras recientes del Concejo de Bogotá, en lo que va de 2025 se han reportado 5.946 hurtos a personas, 2.681 robos de celulares, 62 casos de bicicletas hurtadas y 58 agresiones personales dentro de TransMilenio. Estas cifras reflejan la preocupación de los usuarios por la inseguridad que afecta a diario a quienes utilizan el sistema de transporte masivo.

Mientras la Policía avanza en la verificación del caso y en la identificación del presunto ladrón, el episodio reabre el debate sobre los altos índices de hurto y la falta de presencia policial en los buses y estaciones de TransMilenio, un problema que sigue generando temor e indignación entre los ciudadanos.