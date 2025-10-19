“Es Colombia, no Columbia”: Claudia López le envía mensaje a Trump tras señalamientos contra Petro

La precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López le envió un fuerte mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó al presidente Gustavo Petro como un “líder del narcotráfico” y aseguró que cortará las ayudas que envía su país para la lucha contra ese flagelo.

Uno de los detalles que llamó la atención en el mensaje de Trump tiene que ver con que pronunció erróneamente el nombre del país. Entre otras cosas, señaló que “A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, NI NINGUNA OTRA FORMA DE PAGO, NI SUBSIDIOS, YA NO SE REALIZARÁN A COLUMBIA”.

El pronunciamiento no solo generó un comunicado de rechazo de la Cancillería, sino también reacciones en líderes de distintas orillas políticas de Colombia. Entre ellos, Claudia López.

“Quiero mandarle un mensaje al presidente Trump: respete las instituciones, las decisiones en las urnas y la democracia y Presidencia de Colombia, no Columbia, como para empezar”, aseguró Claudia López a través de un video difundido en sus redes sociales.

Entre otras cosas, la precandidata señaló que las “bravocunadas” no conseguirán que haya un cambio de régimen en Venezuela ni restablecer su democracia. En vez de eso, consideró que estas acciones podrían prestarse para lo que calificó como un “antimperialismo trasnochado” con fines electorales.

Por último, le hizo una invitación a Trump para afianzar las relaciones con Colombia. “Lo invito a que hagamos una alianza multilateral respetuosa, de cooperación y de largo plazo, que promueva y desarrolle nuestra economía legal”, sostuvo López.

“Usted es grosero e ignorante con Colombia”: Petro a Trump

En las últimas horas, Petro y Trump han tenido un fuerte enfrentamiento en redes sociales por cuenta de los bombardeos en el mar Caribe. En las últimas horas, Petro aseguró que Colombia no se ha comportado mal con Estados Unidos y negó ser narcotraficante, tal y como lo calificó Trump.

“Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad. Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias”, explicó Petro.