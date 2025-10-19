“Va a golpear a Colombia”: senador republicano advirtió que Trump anunciará aranceles tras pelea con Petro

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan por uno de sus momentos más difíciles en la historia contemporánea después de que Donald Trump calificó a Gustavo Petro como “líder del narcotráfico” y este último lo señaló de ser "grosero e ignorante“. Lo más preocupante es que este enfrentamiento podría no quedarse solo en palabras, pues Trump estaría evaluando imponerle aranceles a Colombia.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Acudiremos a todas las instancias internacionales en defensa de nuestra soberanía”: Cancillería a Trump).

Al menos así lo señaló un senador republicano cercano a Trump llamado Lindsey Graham a través de un pronunciamiento en su cuenta oficial en la red social X.

"Tuve una muy buena conversación hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia, y me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana”, indicó Graham en su cuenta de X.

Así mismo, indicó que Trump le ha enseñado a él es que no está jugando cuando se trata de “proteger” a Estados Unidos. Y advirtió que aquellos que se encuentren involucrados en lo que calificó como “narcoterrorismo” tendrán que pagar un “precio muy alto”.

¿Por qué se deterioraron las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?

Los bombardeos que ha ejecutado Estados Unidos en el mar Caribe contra supuestas embarcaciones cargadas de droga han encendido las alarmas de los países de la región. En las últimas horas, se confirmó que un ciudadano colombiano resultó herido en una de las embarcaciones y fue enviado de regreso a Colombia.

Pero quizás el caso más grave tiene que ver con un ciudadano colombiano llamado Alejandro Carranza, quien según un informe compartido por el medio RTVC Noticias, era un pescador que se encontraba varado en el mar junto a otras personas y habría sido asesinado en un bombardeo.

PUBLICIDAD

“Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EEUU. (SIC)”, advirtió el presidente Petro.

Poco después, Trump arremetió contra Petro y lo señaló de promover el narcotráfico.