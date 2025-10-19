“Funcionarios del gobierno de EE. UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía”: Petro

Tras la revelación que hizo RTVC Noticias sobre el presunto asesinato de un ciudadano colombiano en uno de los bombardeos perpetrados por Estados Unidos en el mar Caribe, el presidente Gustavo Petro publicó un fuerte pronunciamiento reclamándole a Estados Unidos a través de su cuenta oficial en la red social X.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Nos alegra que esté vivo”: Petro sobre colombiano detenido por Estados Unidos en supuesto narcosubmarino).

Las revelaciones podrían generar una nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que ya han atravesado por momentos de tensión en los últimos meses tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

“Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE. UU. (SIC)”, expresó Petro en su publicación.

De acuerdo con los detalles revelados por RTVC, el ciudadano colombiano había salido del departamento de La Guajira y la embarcación se había varado.

“Ellos estaban varados”: familiar de pescador que habría fallecido en bombardeo

Una familiar del ciudadano habló con RTVC y señaló que eran “personas inocentes”, pues se encontraban pescando. “Alejandro Carranza es pescador. Somos criados en familias pescadoras. Y es el que está allí. Él es una persona curiosa. Ellos estaban ahí con los motores. Ellos estaban varados y no es justo que lo hayan bombardeado de esa manera. Son unas personas inocentes que salen el pan de cada día”, sostuvo Audenis Manjarres, prima del ciudadano.

Así mismo, la mujer señaló que la embarcación de su primo no tenía la intención de salir a aguas internacionales y tampoco habría alcanzado a hacerlo, con lo cual el bombardeo pudo haberse presentado en aguas colombianas.