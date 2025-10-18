Colombiano habría sido asesinado en bombardeo contra lancha perpetrado por Estados Unidos en el Caribe

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que un colombiano se encontraba en un supuesto narcosubmarino bombardeado por su Administración, se conoció que una de las víctimas del ataque a otra lancha también sería colombiana.

PUBLICIDAD

(Lea también: “Nos alegra que esté vivo”: Petro sobre colombiano detenido por Estados Unidos en supuesto narcosubmarino).

Al menos así lo señaló el medio público RTVC Noticias, en la tarde de este sábado 18 de octubre. De acuerdo con su información, la supuesta narcolancha era colombiana y uno de los tripulantes era un pescador llamado Alejandro Carranza.

Incluso señalaron que, según testigos del hecho, el bombardeo se habría presentado en aguas que están en la jurisdicción de Colombia y no en aguas internacionales.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro ya se pronunció. "La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador que no ha vuelto a su casa. Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato. Otorgar protección inmediata a los familiares víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EEUU (SIC)“, sostuvo el primer mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X.

Otro colombiano que sobrevivió al bombardeo regresó al país

Entre tanto, a través de la red Truth Social Trump había señalado hace unas horas que un ciudadano colombiano y otro ecuatoriano fueron enviados a sus respectivos países tras sobrevivir a otro bombardeo a un supuesto “narcosubmarino” en el cual fallecieron otras dos personas.

“Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento.Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, concluyó Trump.