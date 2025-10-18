“Nos alegra que esté vivo”: Petro sobre colombiano detenido por Estados Unidos en supuesto narcosubmarino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a la opinión pública internacional tras confirmar que un colombiano y un ecuatoriano habían sobrevivido en el supuesto narcosubmarino bombardeado por su administración en el mar Caribe. Ante este anuncio, el presidente de Colombia Gustavo Petro ya se pronunció.

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, advirtió el presidente Petro a través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

De acuerdo con los detalles entregados por Trump, el presunto narcosubmarino fue atacado cuando transitaba por lo que llamó como una “conocida ruta” de narcotráfico hacia Estados Unidos. Además, se refirió a sus tripulantes como “terroristas” y advirtió que tendrán que ser detenidos y procesados.

“Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales ni por tierra ni por mar. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, sostuvo Trump a través de una publicación realizada en la red Truth Social.

Petro cuestionó descertificación a Colombia

La llegada del colombiano hallado en el supuesto narcosubmarino se dio poco después de que el presidente Petro cuestionara abiertamente la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, pues consideró que las cifras no se compadecen con los argumentos que esbozó la administración Trump.

“Si somos el gobierno que más ha impactado en la reducción del crecimiento de los cultivos de coca, ¿por qué nos descertificaron? A ningún presidente le habían hecho eso. No puede ser por los datos: tiene que haber otro motivo que no es la política de drogas”, expresó el primer mandatario colombiano.