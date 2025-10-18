Atención: Trump confirmó que uno de los tripulantes de supuesto narcosubmarino es colombiano

Trump ha informado que varias embarcaciones han sido bombardeadas en el mar Caribe

En una publicación realizada a través de su cuenta en la red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que uno de los sobrevivientes del supuesto narcosubmarino bombardeado en el mar Caribe era colombiano. Además, confirmó que será enviado a territorio nacional.

PUBLICIDAD

(Lea también: “¡Quién dijo que el Centro es entregar el país al terrorismo!”: Uribe lanzó fuerte indirecta al santismo).

“Fue un gran honor para mí destruir un gran submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales”, sostuvo Trump en su publicación.

Así mismo, señaló que a bordo de la embarcación se encontraban cuatro personas a quienes calificó como “narcoterroristas conocidos”, dos de los cuales fallecieron.

“Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, concluyó Trump en su mensaje.

Petro ha cuestionado los bombardeos a embarcaciones en el Caribe

El presidente Gustavo Petro ha rechazado en múltiples ocasiones los bombardeos que ha lanzado Estados Unidos contra embarcaciones en el mar Caribe. Entre otras cosas, ha señalado que no son los grandes narcotraficantes quienes arriesgan sus vidas en aguas internacionales.

En las últimas horas el primer mandatario colombiano además señaló que el Congreso estadounidense ha cuestionado cada vez más estas acciones.

PUBLICIDAD

"Cada vez en el congreso de los EEUU se hacen más preguntas sobre la legitimidad del lanzamiento de misiles sobre lanchas en el Caribe“, escribió Petro en su cuenta oficial en la red social X.

En su trino, el presidente Petro también compartió una carta que le enviaron varios congresistas demócratas a Trump pidiéndole a su administración que “proporcione la lista de organizaciones terroristas designadas (OTD) que ha declarado unilateralmente como tales y que proporcione pruebas que respalden las justificaciones que utilizó en varios ataques militares letales recientes de Estados Unidos en el mar Caribe”.