“Un linchamiento disfrazado de juicio”, De La Espriella sobre condena a Álvaro Uribe Vélez

Abelardo De La Espriella, precandidato presidencial, estuvo en vivo en entrevista con Publimetro en donde habló de varios temas de la actualidad nacional, entre otros sobre la condena que recibió el expresidente Álvaro Uribe Vélez que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria en primera instancia.

Precisamente, el abogado y ahora político, fue consultado por la reciente visita que le hizo al jefe político del Centro Democrático y del fallo de la justicia al respecto contra el que dejó claro que no fue un juicio jurídico, sino que se trató de un “linchamiento disfrazado de juicio”, también arremetió contra el presidente Gustavo Petro y sentenció que en el país no hay justicia.

Sobre la condena a Uribe Vélez, señaló que “Son dos ejemplos claros de lo que es una gran injusticia: 1. El asesinato de Miguel Uribe Turbay, que no está claro hoy, y que lo están enredando desde el Gobierno Nacional y 2. La injusta condena contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso no es un fallo jurídico, eso es un fallo político a la luz del mundo. Todos pudimos ver cómo se condenó a un inocente en un linchamiento disfrazado de juicio”.

Ampliando que “Ahí puede uno advertir que Colombia no tiene justicia, porque mientras los criminales de lesa humanidad de las Farc, me los encontré en el Congreso de la República, muy cínicos, están con curules regaladas, mientras el que ha causado todo este desastre, el origen del mal que es Juan Manuel Santos, anda por ahí dando conferencias en el Mundo tras ser financiado por Odebretch; el que fue financiado por el cartel de Cali, Ernesto Samper, que tiene las manos untadas en el proceso del doctor Álvaro Gómez, también pondera sobre lo divino y humano, y el actual presidente de Colombia es un exmiembro de un grupo terrorista que incendió el Palacio de Justicia. Mientras eso pasa, el hombre que más ha hecho por Colombia, el que transformó a la patria y no ha cometido ningún delito, como se pudo advertir a través de las pruebas en el proceso, está hoy privado de la libertad y ni siquiera pudo asistir al entierro de Miguel Uribe, Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano que mandó unas palabras con la grandeza que lo caracteriza”.

De paso, aprovechó para advertir que “Colombia está en peligro y hay que arrebatarla de las garras de la izquierda, tenemos que unirnos en el enemigo común que es el régimen de Gustavo Petro”.

“Colombia es un país que tiene mucho derecho, pero poca justicia y eso lo podemos ver en los índices de aplicación de justicia. A la gente de a pie no llega la justicia. Evidentemente Colombia no tiene justicia y necesita una reforma profunda a la justicia”, agregó.

