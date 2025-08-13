“Gustavo Petro instigó el asesinato”, Abelardo De La Espriella sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Uno de los hechos más lamentables de los últimos años para Colombia ha sido el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien, el pasado 7 de junio del 2025, sufrió un hecho sicarial en un parque del occidente de Bogotá, donde fue impactado por tres disparos y llevado de urgencia a un centro asistencial donde, dos meses después de luchar ´por su vida, falleció a causa de una hemorragia en el sistema nervioso central.

Esto ha desatado una ola de críticas al gobierno nacional y comentarios entre los que habitan la política de nuestro país, donde muchos han comenzado a hacer señalamientos con nombres propios en medio del dolor de la familia que apenas hasta este 13 de agosto pudieron dar el último adiós a Miguel Uribe Turbay en el cementerio Central de la capital del país.

Uno de los abanderados de la versión que culpa al presidente de la república, Gustavo Petro, es el abogado penalista y actual precandidato presidencial, Abelardo De La Espriella, quien, en medio de una entrevista para PUBLIMETRO COLOMBIA, dio un polémico mensaje sobre el magnicidio que ha enlutado al país, destacando lo siguiente:

“El crimen de Miguel es un crimen de estado, el régimen, Gustavo Petro instigó el asesinato de Miguel, y sus socios, el narcoterrorismo lo ejecutó”, afirmó De La Espriella, culpando directamente al mandatario del país por lo acontecido teniendo en cuenta que este espacio se dio justo después de haber hecho presencia en el velorio del exsenador donde acompañó de cerca a su familia y allegados.

