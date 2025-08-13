“Enterramos a un mártir”: Abelardo De la Espriella sobre Miguel Uribe Turbay

Abelardo De la Espriella en entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, habló del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien murió después de luchar por su vida durante más de 2 meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El hoy precandidato aseguró que este miércoles, 13 de agosto, “enterramos a un mártir”, al referirse a la ceremonia final de despedida del senador y precandidato presidencial.

Abelardo De la Espriella aseguró que “el crimen de Miguel es un crimen de Estado”

“Enterramos a un mártir, a un hombre que representaba el futuro de Colombia, Miguel Uribe Turbay. Yo quiero ser claro en esto, el crimen de Miguel es un crimen de Estado”, afirmó el precandidato.

De la Espriella también dijo que “el régimen, Gustavo Petro instigó el asesinato de Miguel, y sus socios, el narcoterrorismo, lo ejecutó. Para eso no puede haber ni perdón ni olvido”.

“A ese cáncer hay que enfrentarlo, derrotarlo y castigarlo. Mi corazón está con la esposa de Miguel, con su pequeño hijo, con su padre, con la esposa de su padre y con toda la familia que hoy llora la pérdida al igual que todos los colombianos, de un ciudadano ejemplar como fue Miguel Uribe Turbay”.

Por su parte, Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay en su discurso durante la ceremonia dijo: “Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa, Diana Turbay, tuve que decirle a un niño de a penas 4 años, con todo el dolor de mi alma, la horrenda noticia del asesinato de su madre. En esta misma santa Catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá Diana. Hoy 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño, que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honrado y valiente, Miguel Uribe Turbay”.