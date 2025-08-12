“Calumnia”: Petro arremetió contra quienes lo culpan por el magnicidio de Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro aseguró que no hay indicios de que el crimen contra Miguel Uribe hubiese tenido motivaciones políticas

En medio de la ceremonia de ascenso de generales de la Policía, el presidente Gustavo Petro se refirió a los señalamientos que ha recibido tras la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Entre otras cosas, reveló que se defenderá de lo que calificó como “calumnias” de algunos de sus detractores.

Para empezar, se refirió a las causas del atentado, que todavía están siendo investigadas. Respecto a esto, la Fiscalía General de la Nación ha señalado que los móviles del ataque fueron con “fines políticos” e incluso calificó lo sucedido como un magnicidio. El presidente Petro, en cambio, ha tenido una posición distinta frente a estos hechos.

“No hay ninguna evidencia que indique, por ahora y lo dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Por tanto, hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable”, sostuvo el primer mandatario.

Más adelante, sostuvo que ni la Unidad Nacional de Protección (UNP) ni la Policía son responsables por lo que le ocurrió al precandidatos presidencial, quien recibió dos disparos en la cabeza por parte de un menor de edad en el occidente de Bogotá.

Petro anunció denuncias formales para defenderse

“Los responsables apuntan hacia otro lado y, por tanto, he decidido defenderme. Porque un presidente no debe admitir el delito, delito que además está buscando más crímenes por odio ahí sí. Presentaré las denuncias a la Corte, porque es lo que se hace en democracia -no venganza, por venganza nos hemos matado por generaciones-, contra todos aquellos que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba, solo para ganar con votos”, aseguró el presidente Petro.

Por lo pronto, tanto el director de la Policía Nacional, Carlos Triana, como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han señalado que hay indicios de que los autores intelectuales del atentado contra Miguel Uribe serían integrantes de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc al mando de ‘Iván Márquez’.

Sin embargo, tal y como lo dijo el presidente Petro, la investigación sobre el magnicidio sigue en curso y aún no se descarta la participación de otros grupos armados ilegales.