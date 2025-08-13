Abelardo de la Espriella reveló la cuantiosa cifra que le debe David Murcia de DMG ¿Se los va a cobrar?

El precandidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella concedió una entrevista a PUBLIMETRO COLOMBIA, luego de asistir a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe. Dentro de los temas a tratar resaltó las revelaciones que hizo respecto al caso de la pirámide DMG, y la gran suma que le quedó debiendo el creador de esta captadora ilegal de dinero, David Murcia Guzmán.

Para noviembre de 2008, Murcia Guzmán fue detenido y conducido a la cárcel La Picota en Bogotá, luego de que la Superintendencia de Sociedades interviniera las empresas asociadas a su organización, de la que, según la Fiscalía, se llegaron a recaudar ilegalmente más de dos mil millones de pesos; lo que llevó a que Murcia fuese extraditado a los Estados Unidos por el delito de lavado de activos; para regresar en 2019 y cumplir una pena de 22 años en Colombia

Tras este caso son muchas las víctimas que aún esperan recuperar el dinero invertido, lo que ha llevado a crear varios rumores, dentro de ellos que De la Espriella supuestamente se habría quedado con parte de este dinero, algo que desmintió en conversación con el diario gratuito más grande del mundo, revelando de paso que Murcia Guzmán le quedó debiendo una gran suma por sus servicios.

“Yo fui abogado de David Murcia Guzmán tres meses, le dije que tenía que hacer un estudio con mis expertos en su contabilidad para poder defenderlo, me dio acceso y cayó preso. En la audiencia de imputación, la Fiscalía presenta otra contabilidad diferente a la que se me había entregado a mí y a mis expertos y yo automáticamente le renuncié. Esa es la historia”, expresó De la Espriella.

“Se inventaron que yo me había robado 474 millones de dólares de David Murcia, y eso es una leyenda urbana. Yo no le puedo esconder eso al Gobierno Americano o a la Fiscalía de Montealegre. Al único abogado que le montaron proceso fue a mí y pasaron 12 abogados. No cometí delito ni me quedé con ‘plata’ de nadie. (...) Me quedó debiendo un ‘billete’, como $750 millones de la época, ahora son como $1.500 millones; no se los voy a cobrar, él quedó todo jodido y se le vino el mundo encima”, añadió.