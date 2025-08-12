Pedro Castillo, expresidente de Perú en pleno juicio en su contra, convocó a Petro a ir a la guerra

Continúa la tensión entre el gobierno de Perú y el gobierno colombiano, por la disputa de la isla Santa Rosa ubicada en el rio Amazonas. Desde que se conoció que las fuerzas militares del país Inca tomaron el control de ese territorio, el presidente Gustavo Petro ha denunciado violación a la soberanía.

No obstante, la Cancillería colombiana ha rechazado estas afirmaciones del presidente colombiano, al mismo tiempo que ha asegurado que históricamente la isla le pertenece a Perú.

En medio de esta controversia, el expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado en diciembre de 2022, causó polémica luego de que en plena audiencia en su contra, nombrara a Gustavo Petro y lo convocara a ir a la guerra.

“En este momento no se me encuentra ningún delito que se me imputa a través del Ministerio Público, simplemente decirle que soy el presidente de la República, secuestrado, un presidente que empezó a impulsar el desarrollo no solamente de miles de compatriotas, sino de las fronteras vivas”, expresó Castillo en una primera oportunidad, luego se refirió a la isla Santa Rosa.

“Como los ciudadanos que están en el día de hoy en la isla de Santa Rosa, desde acá invoco no solamente al presidente Petro, sino también al presidente de Chile, Bolivia, de Brasil y de Colombia. De una vez vamos a la guerra”, aseveró el expresidente peruano, en medio de las palabras de la jueza que le pedían que concluyera.

Pedro Castillo enfrenta un proceso judicial por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración de la tranquilidad pública. Es importante recordar que el exmandatario fue destituido cuando intentó disolver el Congreso de la República y establecer un “gobierno de excepción” e introducir un toque de queda.

Este acto fue considerado un intento de autogolpe de Estado. El Congreso votó para destituirlo y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia.