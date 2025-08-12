“Si no conoce, no puede saberlo”: Petro a Trump por haber dicho que Bogotá es de los peores lugares en la tierra

Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump, en las que mencionó a la ciudad de Bogotá y la calificó como “uno de los peores lugares de la tierra”, el mandatario colombiano Gustavo Petro le respondió fuertemente invitándolo a conocer mejor la capital colombiana.

Petro incluso mencionó un dato, en el que según él, hacía de Bogotá “uno de los mejores lugares de la tierra”.

“Si no conoce Bogotá, no puede saberlo.El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno se los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra”, escribió el jefe de Estado colombiano en su cuenta de “X” (antes Twitter).

Es importante señalar, que lo dicho por Donald Trump lo hacía en el marco de una comparación de la tasa de homicidios de la ciudad de Washington con otras urbes a nivel mundial, esto porque de acuerdo con él, la capital estadounidense tiene altos índices de crimen y delincuencia.

“La tasa de asesinatos en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se oye hablar de ser los peores lugares de la Tierra”, expresó Donald Trump.

Tasa de homicidios de Bogotá y Washington

Tomando informes del año 2024, la tasa de homicidios en Bogotá fue de 15,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entre tanto, el mismo indicador para la ciudad de Washington fue de 27,5 por cada 100.000 habitantes.

Trump ha tomado la decisión de desplegar la Guardia Nacional en Washington con el objetivo según él, de tomar el control de la fuerza policial de la ciudad, para “acabar con el crimen y la falta de vivienda en la ciudad”.