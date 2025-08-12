La Torre Colpatria en Bogotá se vistió de luto con homenaje a Miguel Uribe; “Duele Colombia”

El exprecandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay, partió de este mundo terrenal en la madrugada del pasado 11 de agosto, tras luchar por su salud en la Clínica Santa Fe de Bogotá, en la que estaba internado luego de ser víctima de un reprochable atentado a inicios del mes de junio. Tras su deceso son muchos los homenajes que se le han hecho a su vida y carrera, uno de ellos en la Torre Colpatria de la capital colombiana.

El fallecimiento de Uribe tiene totalmente en luto a la Nación, hasta el punto que, en ciudades como Medellín, se van a realizar distintos encuentros para pedir por el alma del senador bogotano, uno de ellos una masiva misa convocada para este martes 12 en la Plaza de la Alpujarra , a lo que se le sumó lo decretado por el alcalde Federico Gutierrez, quien indicó que la ciudad de la eterna primavera tendrá tres días de luto, medida que también adoptó Carlos Fernando Galán en Bogotá.

Pero no solo los gestos gubernamentales son los que han salido a relucir en estos momentos de profunda tristeza, ya que uno de los edificios más emblemáticos del país, la Torre Colpatria, edificio que se vistió de luto al iluminar su gigantesca estructura con un corazón con el tricolor patrio en el que, a modo de indignación le escurría sangre; imagen acompañada de la frase “Duele Colombia” y la fecha de nacimiento y deceso de Miguel Uribe Turbay.

Este homenaje se presentó justo cuando el cuerpo de Uribe entró al Salón Elíptico del Congreso de la República, sitio en el que su esposa, Claudia Tarazona, rechazó cualquier tipo de “venganza”, asociada con la muerte de su alma gemela con las siguientes palabras: “Lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor. Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel”.