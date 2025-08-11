Convocan a masiva misa en Medellín para honrar la vida de Miguel Uribe Turbay

En la madrugada de este lunes 11 de agosto se confirmó la muerte del precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe , tras luchar por su vida durante dos meses luego de ser víctima de un atentado mientras hacía un meeting político en la localidad de Fontibón en Bogotá. Son muchas las figuras políticas que se han manifestado al respecto, dentro de ellos Federico Gutiérrez, quien dio a conocer detalles del evento que ser realizará en honor a la vida de Uribe Turbay.

Tras el deceso de Uribe, ‘Fico’ hizo uso de sus redes sociales para mostrar su pésame, y de paso arremeter contra el presidente Gustavo Petro, de quipén asegura fue “quien más odio generó contra Miguel Uribe y así lo hace en contra de muchos”; palabras a las que añadió: "“Con dolor en el alma, con tristeza absoluta y también con toda la indignación. A Miguel Uribe lo asesinaron.A Miguel Uribe lo callaron por lo que estaba diciendo, por todo lo que decía que no va bien en el país, por su lucha también en contra de las estructuras criminales de la ilegalidad y de los abusos del poder de quienes hoy lo ostentan“.

Reacción de Federico Gutiérrez por la muerte de Miguel Uribe Turbay Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado. (Cortesía)

Pero estos no fueron los únicos actos por parte de Gutiérrez, ya que, junto al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, realizaron dos convocatorias para honrar la vida y carrera de Uribe. La primera una jornada de oración en el primer piso de la Gobernación para las 5:30 p.m de este lunes 11 de agosto; y la segunda una misa en la Plazoleta de la Alpujarra, para el martes 12 a las 11:00 a.m.

“El sentimiento de tristeza que hoy tenemos por la muerte de Miguel Uribe es muy grande, el dolor es muy grande en toda Colombia. A él lo asesinaron para callarlo por sus ideas, por defender sus ideales y defender la democracia. Jamás podemos ser indiferentes ante tanto dolor”, manifestó ‘Fico’ en el mensaje de la convocatoria.

“(...) Desde acá enviamos nuestro rechazo absoluto. No es solo expresar nuestra tristeza y nuestro dolor, sino un llamado a la acción, a defender la democracia y las libertades en Colombia. Que se acabe la violencia y que se encuentre a los responsables y se esclarezca este crimen, que es contra Miguel y contra Colombia”, añadió.