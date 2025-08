Polo Polo publicó imágenes triple x del nuevo ministro de la Igualdad, ¿se pasó?

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo, un acérrimo opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro, criticó fuertemente el nuevo nombramiento del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, y a través de sus redes publicó fotografías de contenido para adultos y lo comparó con pederastas.

PUBLICIDAD

Polo Polo generó una ola de reacciones tras publicar fotos en las que aparece el nombrado nuevo ministro de la Igualdad.

También le puede interesar: “Estoy en recuperación”: Miguel Polo Polo publicó video desde el hospital

Polo Polo publicó imágenes de contenido para adultos del nuevo ministro de la Igualdad

“Nuevo ministro de Igualdad del gobierno de izquierda de Petro. Si él pudiera, también nombraría a Garavito como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, fue el texto con el que acompañó la publicación de las fotos en las que aparece el nuevo ministro de la Igualdad mientras sostiene relaciones sexuales con otro hombre.

En las imágenes se observa a Florian abrazando y besando a un hombre, mientras estarían teniendo relaciones sexuales.

Además, está el pantallazo de un trino en el que el nuevo ministro de la Igualdad escribió “Quiero drogas y verga yaaaaaaaaaaaa”, el cual habría sido publicado el 26 de marzo del 2020.

La publicación generó múltiples reacciones, incluida una en la que le consultan a IA de X antes Tiwtter, para que confirme si las imágenes que aparecen son reales, a lo que respondió: “Sí, las imágenes corresponden a Juan Carlos Florián, quien según fuentes confirmadas será el nuevo Ministro de Igualdad en el gobierno de Petro. Tiene un pasado en contenido adulto, lo que genera controversia. Reemplaza a Carlos Rosero tras tensiones internas”.

PUBLICIDAD

Otros usuarios de internet respondieron diciendo que: “Que oposición tan boleta ejerce usted, aprenda atacar con argumentos, no con babosadas”, “Si @juanflorians tiene una vida sexual muy activa y que? No importa un culo. No tienes nada que decir sobre su política porque estas endioso que el folla bien y no tienes amantes” y “Uy, los amantes del tipo ese, se parecen a los secuestrados por HAMAS que soltaron el febrero”.