“La fuerza pública no es su ejército privado”: Polo Polo ante el llamado a salir a las calles de Petro

El congresista Miguel Polo Polo se pronunció a través de las redes sociales un video en el que arremetió contra el presidente Gustavo Petro por el llamado que hizo para que salgan a las calles y la orden para las fuerzas militares a que no actúen en contra de la población que decida salir a protestar.

Polo Polo en el video no bajó al presidente de “guerrillero de pacotilla” y le dijo que las fuerzas militares no son su ejército privado.

Polo Polo no bajó a Petro de “guerrillero de pacotilla”

“Mucho ojo a esto, porque es grave. El señor Gustavo Petro, al ver que lo derrotamos en el Senado hundiéndole su nefasta consulta popular, ahora amenaza a Efraín Cepeda, presidente del Congreso y a nosotros los congresistas con que nos va a sacar a las calles a los indígenas, a las centrales obreras, a los comités juveniles, a las juntas de acción comunal, ¿A qué? ¿A que incendien el país? porque no se hizo su voluntad“, le dijo en la primera parte del video.

Luego siguió diciendo que: “Teas de eso le ordena a la fuerza pública que se queden de brazos cruzados si en las calles se hacen desmanes. No señor, no venga con cuentos del 19 de abril como si esto fuera 1970. Estamos en el 2025 y aquí no nos dejamos meter terror ni cuentos comunistas de usted. La fuerza pública no es su ejército privado ni está para obedecer sus caprichos dictatoriales”.

Polo Polo agregó que la fuerza pública debe dale cumplimiento a los artículos

2 y 217 de la Constitución política.

“Aquí no le tenemos miedo y no vamos a retroceder ni un centímetro guerrillero de pacotilla”, finalizó diciendo.