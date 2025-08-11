María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, confirmó que la salud del precandidato está estable nuevamente

Migue Uribe Turbay continúa debatiéndose entre la vida y la muerte en la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá desde que fue víctima de un atentado, en el que recibió tres impactos de bala en su cuerpo, uno en su cabeza. Su salud ha empeorado y mejorado en varias ocasiones y su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó que nuevamente está estable, tras haber sufrido una hemorragia en el sistema nervioso central.

En redes sociales confirmó que Miguel Uribe Turbay nuevamente está estable y agradeció el apoyo continuo que ha recibido desde varias partes del mundo: “Recibo con amor y gratitud la solidaridad y el cariño de todos los colombianos y de todas las personas en los distintos lugares del mundo, por la salud y evolución de Miguel”.

De igual forma, María Claudia Tarazona aseguró que “en días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con su fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre toda la ayuda de Dios, esta superando y hoy se recupera y está estable”.

Finalmente, la esposa de Miguel Uribe Turbay recordó que “todo proceso tiene sus dificultades, pero seguimos adelante, confiando en todo su equipo médico, en la inmensa generosidad de Dios y la Virgen María que no lo desampara nunca”.

Los precandidatos del Centro Democrático aseguraron que esperarán a Miguel Uribe Turbay para la consulta

Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático siguen definiendo cómo decidirán el candidato único del partido de cara a las elecciones del 2026. Todos hicieron un anunció que sorprendió a más de uno con respecto al futuro electoral de Miguel Uribe Turbay. Aseguraron que van a esperarlo hasta el último minuto y que esperan que, de llegar a recuperarse a tiempo, haga parte de la consulta.

De igual forma, otros precandidatos de la derecha, que no son necesariamente del Centro Democrático, han asegurado que si Miguel Uribe se recupera le darán el apoyo total; Abelardo De La Espriella aseguró que si se presenta ese escenario, él será el primero en apoyar a Miguel Uribe Turbay como candidato presidencial.