Irresponsable maniobra de dos recolectores de basura: pasaron por debajo de un camión por no dar la vuelta

Irresponsable maniobra de dos recolectores de basura: pasaron por debajo de una tractomula por no dar la vuelta

El caótico tráfico de la ciudad de Bogotá genera que trabajos esenciales como la recolección de basura en la capital del país se vean afectados y los trabajadores de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) muchas veces deben hacer maromas para cumplir con su trabajo.

Ahora bien, un vídeo dejó en evidencia que las maromas se pasaron de control y que dos trabajadores pusieron en riesgo su vida por no darle la vuelta a un camión.

En redes sociales se viralizó rápidamente un vídeo grabado por un motero en pleno semáforo de Bogotá, en donde se evidencia como una tractomula espera en el carril derecho el cambio de semáforo para seguir su camino.

El vídeo también muestra que un camión recolector de la basura espera en el segundo carril, al lado de la tractomula para también seguir su camino una vez el semáforo se ponga en verde.

De la nada y de forma repentina, se ve como debajo de una tractomula sale un trabajador debajo de la tractomula con dos bolsas de basura en sus manos. La arriesgada maniobra se realizó mientras el semáforo aún estaba en rojo.

Ahora bien, la preocupación incrementó cuando el semáforo se pone en verde sale otro recolector de basura debajo del vehículo con otras dos bolsas de basura y corre para subir las bolsas de basura al camión recolector.

Aunque ninguno de los dos trabajadores resultó herido, en redes sociales critican la forma en la que ambos hombres pusieron en riesgo su vida y, por supuesto, la de los demás usuarios de la vía.

Por esto, piden que las autoridades y la UAESP realicen una investigación al respecto y verifiquen las condiciones de seguridad en las que los recolectores de la basura de la ciudad trabajan.