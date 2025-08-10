Distrito se pronuncia por el video del perro persiguiendo en el páramo de Sumapaz a patos silvestres

Distrito se pronuncia por el caso del perro que ingresó al páramo Sumapaz y persiguió patos silvestres.

El pasado 5 de agosto, se conoció por medio de un video filtrado en redes sociales, el lamentable caso de unas personas que asistieron al páramo de Sumapaz ubicado en el departamento de Cundinamarca, permitiendo que su perro ingresara al lago y persiguiera animales silvestres.

El hecho generó rechazo por parte de los internautas, pero no hubo un pronunciamiento por parte de la administración distrital.

En ese sentido, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal hizo un llamado a la ciudadanía para que no acuda con sus animales de compañía a los ecosistemas de páramo y para que, en ningún caso, les permitan generar persecuciones o afectaciones a la fauna silvestre que habita en los diferentes ecosistemas del Distrito Capital.

“El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal viene trabajando de forma interinstitucional en ampliar las ofertas de espacios de recreación y socialización para las familias interespecie, es importante resaltar que las zonas de alta importancia ecológica cuentan con limitaciones frente al ingreso de animales de compañía que responden a la fragilidad de la flora y la fauna que los componen", expresaron desde la entidad.

Cabe recordar que Sumapaz, presunto escenario del hecho, fue declarado Parque Nacional Natural en 1977, siendo el páramo más grande del mundo con extensas áreas de bosque andino, por lo que su protección es prioritaria.

Este llamado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se extiende para la protección de los distintos ecosistemas que componen la estructura ecológica principal del Distrito Capital, incluidos los que se encuentran en los parques metropolitanos, zonales, vecinales y parques de bolsillo de la ciudad, así como en los humedales, áreas protegidas, corredores ecológicos y zonas de manejo especial.

Este es el video en cuestión