“Tú, Abelardo, has defendido criminales”: Vicky Dávila le cierra la puerta a una alianza con Abelardo de la Espriella

Vicky Dávila se mostró firme en su postura sobre la necesidad de unir fuerzas para “rescatar a Colombia de las garras de la izquierda radical”, pero dejó claro que no lo haría a cualquier costo. “Toda mi vida como periodista he denunciado a los criminales y a los corruptos. Por eso no me uniría con quien los ha defendido y ha vivido de ellos”, sentenció, refiriéndose a De la Espriella.

La periodista fue enfática en que el objetivo de una eventual victoria no es solo ganar, sino “transformar el país con firmeza, pero con una honorabilidad a toda prueba y una coherencia inquebrantable”.

El contrapunto: la defensa de Alex Saab

El punto de quiebre para Dávila se centra en la defensa que, según ella, Abelardo de la Espriella hizo de Alex Saab. Lo calificó como un “criminal, testaferro de Maduro” y aseguró que el abogado “te pagaba por ello”, mientras que ella, en su rol de periodista, lo denunció. Este hecho, a su parecer, crea una brecha insalvable entre sus proyectos políticos.

La periodista insistió en que “no se puede estar en contra del narcodictador Nicolás Maduro y recibir pagos de su principal testaferro Alex Saab, para tratar de sacarlo en limpio”.

Para Vicky Dávila, la coherencia es el pilar de su proyecto político. Rechazó la idea de “meter gato por liebre” y se desmarcó de quienes, bajo la consigna de una “mano de hierro”, tienen conexiones con los señalados de corrupción. “Firmeza sí, pero no así”, concluyó.

La periodista reiteró que su decisión no es un asunto personal, sino de principios, dejando claro que a pesar de coincidir en el objetivo de rescatar al país, sus caminos son distintos debido a sus trayectorias y decisiones profesionales pasadas.