“No debe ser manipulado por nadie”, Gustavo Petro pidió respeto por la dignidad de Miguel Uribe

Este sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe dio a conocer una mala noticia respecto al proceso de recuperación de Miguel Uribe: en las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica.

Al respecto, el presidente, Gustavo Petro, pidió respeto por el senador, dando a entender que no le gusta el uso de su recuperación con fines políticos.

Han pasado más de dos meses desde que Miguel Uribe fue víctima de un atentado que todavía lo mantiene con pronóstico reservado en la Fundación Santa Fe.

Sin embargo, cuando parecía que su recuperación iba por buen camino, un reporte médico informó que tuvo un retroceso a condición crítica.

Por esta razón, muchos se han unido para enviar fortaleza tanto a Miguel como a su familia, pero Gustavo Petro se pronunció para pedir que respeten su dignidad en este momento tan complejo que atraviesa:

“El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana”.

El comunicado de la Fundación Santa Fe:

La clínica dio a conocer el parte médico de este sábado 9 de agosto por petición de sus familiares. En él, dan a conocer que fue necesario reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para continuar con su recuperación.

De igual manera, aseguraron que la publicación de su estado, la realizarán conforme a avances significativos o novedades realmente relevantes.

A continuación le presentamos el comunicado completo:

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos. En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo. En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente. Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado. Los comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución”.