Álvaro Uribe llevó el atentado de Miguel Uribe al estrado para apelar su condena de 12 años de prisión

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer mandatario de la República en ser condenado por la justicia ordinaria, luego de que fuese encontrado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los que tendrá que pagar 12 años de prisión. En medio de la lectura de la condena sucedieron varias cosas dentro de ellas una falla técnica que, en su momento, afectó a Uribe en uno de los momentos más cruciales de su defensa.

A las 2:00 p.m de este primero de agosto se tenía pactada la lectura de la condena de Uribe Vélez, cita realizada con previo quorum de la defensa del exmandatario y la de las víctimas; que tuvo un evento que cambió todo, la filtración de la misiva en la que se indicaba que el político paisa tendría que cumplir estos 144 meses de cárcel, así como el pago de $2.430 millones de pesos y la negativa de ejercer funciones públicas por 100 meses y 20 días.

Juez Álvaro Uribe Vélez Juicio Álvaro Uribe Vélez (Captura pantalla transmisión Fiscalía)

Pero la filtración de este documento, no fue la única situación que ha generado discusión en redes sociales, a esto se le suma que en el momento que Uribe Vélez estaba realizando su apelación oral presentó fallas en su conexión a internet, lo que llevó a que si discurso se pausara en uno de los momentos más álgidos, en el que incluso hizo mención del senador y candidato a la Presidencia, Miguel Uribe, quien se encuentra internado en la Clínica Santa Fe de Bogotá, tras ser víctima de un reprochable atentado.

“Señalar que me tienen que restringir mi libertad para evitar violencia es señalarme de que estoy estimulando la defensa. Esos señalamientos han producido muchos mártires en Colombia como nuestro compañero Miguel Uribe, opositor serio, estudioso, joven, que no tiene ningún antecedente de promoción de violencia, un gran demócrata. (...) Fue víctima de un atentado terrorista del que ojalá no se sigan ocultando sus autores materiales, atentado que, de alguna forma, fue causado por los señalamientos que se le hacían desde el alto Gobierno aliado de esta sentencia”, fue el complemento del discurso de Uribe.