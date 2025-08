Viajar a EEUU será más caro: Gobierno Trump exigiría un depósito de más de 5.000 dólares para asegurarse que los turistas no se queden en el país

Las políticas migratorias a Estados Unidos se han endurecido desde el regreso del presidente Donald Trump al poder. Su enfoque ha sido enfrentar la migración ilegal y de igual forma también ha afectado la legal, así como a las personas que solamente buscan viajar a Estados Unidos con el fin de realizar turismo. Ahora, desde la administración Trump informaron que le cobrarán fianzas a varios turistas de algunos países del mundo con el fin de asegurarse de que no se quedarán en Estados Unidos.

El proyecto fue aprobado como plan piloto y tendrá una duración de 12 meses con el fin de ver cómo funciona e identificar su éxito. El documento determina fianzas desde los 5.000 hasta los 15.000 dólares con el fin de asegurarse de que las personas que entren al país no excedan su estadía. El dinero se cobrará al entrar al país y será devuelto en la salida.

Ahora bien, los países que hacen parte de esta nueva restricción son varios países de África, países de población de mayoría musulmana o que son gobernados por la izquierda, como los casos de Cuba y Venezuela. Además, los viajeros que intenten entrar a Estados Unidos con visas de negocios y turismo serán cobijados por este proyecto.

Colombia podría entrar a este programa

Ahora bien, aunque no se ha oficializado, se ha filtrado que países como México, Brasil y Colombia podrían hacer parte de este programa, por lo que los viajeros verían afectados directamente los valores de los viajes a Estados Unidos. A esto se le suma que el valor del trámite de la visa subirá más del doble, complicando aún más el acceso a este documento.

¿Cuánto va a costar la visa a Estados Unidos con el nuevo cobro?

Desde el Gobierno de Estados Unidos recordaron que aún no hay una fecha en la que comenzará el nuevo cobro, pero entregaron detalles sobre a qué visas aplicará y anunciaron en cuánto quedará el cobro. Informaron que el nuevo cobro aplicará para cualquier extranjero al que se le emita una visa de no migrante, es decir, visas de turistas, estudiantes, académicos, trabajadores temporales, etc.

Actualmente la visa americana tiene un costo de 185 dólares y su valor incrementaría en más del doble. El incremento se dará por la nueva tasa de integridad, la cual tendría un costo de 250 dólares; con estos valores claros, la visa americana ahora tendrá un valor de 435 dólares, que al cambio en Colombia tendría un valor aproximado de $1.745.000 pesos.