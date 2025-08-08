Uribismo define su futuro: Centro Democrático tiene lista la fecha para elegir candidato presidencial

El Centro Democrático, a pesar de los recientes reveses que ha enfrentado su máximo líder y uno de sus principales aspirantes, mantiene su “vocación de poder” y está decidido a presentar un candidato fuerte en las próximas elecciones. La colectividad ha estado en diálogos constantes para definir el mecanismo que les permita elegir a un aspirante único que represente los principios del uribismo.

PUBLICIDAD

La propuesta que ha tomado más fuerza entre los cinco precandidatos es la de realizar una encuesta a través de una firma de reconocida trayectoria. Esta encuesta se llevaría a cabo entre octubre y noviembre, y en ella figurarían los nombres de Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay. La fecha exacta y los tiempos de aplicación de la encuesta serán definidos en las próximas horas, tras una reunión oficial de los aspirantes, ya que todos deben estar de acuerdo con el mecanismo y los plazos.

Más noticias: Alberto Gamero reveló que quiere a Falcao “como a un hijo” y que intentó convencerlo de jugar en el Deportivo Cali

El ganador de este sondeo interno no solo se convertirá en el candidato oficial del partido, sino que también tendrá la posibilidad de participar en una consulta interpartidista programada para marzo de 2026. Esta consulta, en la que se enfrentaría a aspirantes de otros partidos de oposición, busca consolidar un candidato fuerte que pueda competir en la primera vuelta presidencial, fijada para el 31 de mayo.

Los desafíos del uribismo: atentado y condena

El proceso de elección del candidato presidencial se ha visto marcado por dos eventos de gran impacto. Por un lado, la salud de Miguel Uribe Turbay, quien resultó herido en un atentado el 7 de junio de 2025, ha sido una de las principales preocupaciones. Los demás precandidatos han estado atentos a su proceso de recuperación y han decidido que Uribe Turbay continúe en el proceso de elección, a pesar de las circunstancias. Por el otro, la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez apresuró los procesos internos del partido. La colectividad considera que la decisión judicial está orientada a afectar su campaña electoral de 2026 y a debilitar a la oposición en general.

Más noticias:“La seguridad es del privado”: Alcaldía de Galán se lavó las manos tras desmanes en el Movistar Arena

A raíz del atentado contra Uribe Turbay, los precandidatos suspendieron temporalmente sus actividades públicas. Sin embargo, con el anuncio de la fecha de la encuesta, se espera que retomen sus agendas políticas para reconquistar el voto de la ciudadanía. La reciente marcha del 7 de agosto, que demostró la fuerza del uribismo en las calles, ha sido interpretada como un llamado a traducir ese apoyo en votos en las próximas elecciones.

La hoja de ruta del Centro Democrático para 2026 es clara: unirse, definir un líder y competir con fuerza en la contienda electoral, a pesar de los desafíos judiciales y de seguridad que enfrentan. La colectividad confía en que su militancia y los simpatizantes del uribismo respaldarán a su candidato único en el camino hacia la presidencia.