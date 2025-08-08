Alberto Gamero reveló que quiere a Falcao “como a un hijo” y que intentó convencerlo de jugar en el Deportivo Cali

Uno de los entrenadores colombianos más emblemáticos de los últimos años ha sido el samario Alberto Miguel Gamero, que cuenta con una larga trayectoria en el Fútbol profesional Colombiano, saliendo campeón en Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios, siendo este último el lugar donde encontró estabilidad por más de cuatro años con uno de los procesos más largos que se han llevado desde la creación de los torneos cortos en un equipo grande.

Su paso contó con la suerte de tener, en sus últimos seis meses en la capital, la presencia de Radamel Falcao García en el plantel, uno de los máximos ídolos futbolísticos del país y que destacó por su amor a la institución, además de una serie de goles que contribuyeron al equipo, pero que no pudieron cerrar con broche de oro su paso por Colombia.

Eso sí, ambos han dejado saber que el cariño que creció entre los dos es bastante grande, a tal punto que, en medio de una reciente entrevista concedida por Alberto Gamero en ESPN, dejó saber que “Lo quiere como a un hijo”, teniendo en. cuenta que el samario jugó con el papá y conoce a la mamá del ‘Tigre’, por lo que desarrolló un gran afecto hacia el mientras fue su director técnico.

Además, reveló que habla todos los días con Falcao, tal punto que le manifestó su deseo de contar con él en el Deportivo Cali antes de que llegaran los delanteros nuevos del plantel, a lo cual recibió la siguiente respuesta: “No Gamero, ir a un equipo diferente a Millonarios en Colombia se me hace muy difícil”, toda esta conversación en medio de bromas y chistes entre los dos.